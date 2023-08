Un ricordo di Paolo Missigoi | libraio Un’emozione intatta cinquant’anni dopo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 19 agosto 2023) E dire che sono passatiabbondanti. Solo che quando Giuseppe Casetti mi ha telefonato a dirmi che il suo vecchio compare di libreria,, è morto il 9 giugno scorso ormai sperduto a se stesso m’è venuto un sobbalzo.sono niente se penso all’emozione provata nell’entrare per la prima volta in quel loro antro attiguo a piazza Navona, la prima libreria antiquaria italiana a offrire le edizioni originali di letteratura italiana del Novecento a un tempo in cui un libro siffatto di Alberto Savinio o di Carlo Emilio Gadda arrivava a costare al massimo 25 mila lire. Di quei libri non ne sapevo nulla, e meno che mai intendevo che cosa avesse di speciale una prima edizione, e dire che nel 1970 mi ero laureato in Lingue e letterature moderne e avevo superato col massimo dei voti un esame ...