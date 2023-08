Un patto a Camp David per rafforzare Biden | Tokyo e Seul

Leggi su formiche

(Di sabato 19 agosto 2023) I leader di Giappone e Corea del Sud hanno abbandonato decenni di relazioni tese, firmando untrilaterale — con gli Stati Uniti — che approfondirà la cooperazione militare e di intelligence tra i tre alleati. L’accordo, firmato a, location la cui scelte chiaramente non è stata casuale, prevede vertici annuali tra funzionari degli Stati Uniti, della Corea del Sud e del Giappone nelo degli affari esteri e della difesa; stabilisce esercitazioni militari congiunte e crea nuove linee di comunicazione riguardo alle minacce poste dalla Corea del Nord e dalla Cina. Questa “hotline” conferma la propensione attuale — e probabilmente futura — che Washington ha nella costruzione di sistemi minilaterali per incontrare in modo più diretto le esigenze dei suoi alleati. E non è un caso neanche che ...