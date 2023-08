Un nuovo album di Ed Sheeran nel 2023? Tutti gli indizi pubblicati su Instagram con una data misteriosa

Leggi su optimagazine

(Di sabato 19 agosto 2023) Vedremo undi Ednel? Suona certamente strano, visto che solo a gennaio è uscito Subtract con tanto di effetto sorpresa quando il cantautore lo aveva annunciato senza nascondere un racconto sul dolore che ha mosso penna e chitarra. Eppure sui social disi è mosso qualcosa. In primo luogo, nella sua bio è comparsa la scritta “autumn is coming”, e diremmo che è scontato se non si trattasse del tipico atteggiamento social degli artisti che vogliono stuzzicare l’hype dei follower e del pubblico. Ancora, nell’ultimo post pubblicato suvediamo Ednei panni di un imbonitore del Gingerbread Man Shopping Channel, poi quella scritta Autumn Variations che lascia presagire che si tratti del titolo del prossimo ...