L'attacco, che ha centrato la piazza dove ci sono l'università e un teatro sarebbe avvenuto con un "balistico ", afferma Zelensky. Nel teatro in corso un evento con 200 persone Al momento ...L'attacco, che ha centrato la piazza dove ci sono l'università e un teatro sarebbe avvenuto con un "balistico ", afferma ZelenskyLe immagini del momento in cui il teatro di di Chernihiv viene colpito da une dei danni nel centro della città dell'Ucraina settentrionale bombardata oggi dalle forze armate russe. I video ripresi subito dopo l'attacco confermano la presenza di diverse vittime

Un missile colpisce un teatro a Chernihiv. Almeno 7 morti e 129 feriti TGLA7

«Oggi un missile russo ha colpito il cuore di Chernihiv. Una piazza, un'università e un teatro». Lo ha scritto in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando che «questo è ciò che sig ...L'evento non era segreto, ma il luogo era stato rivelato poche ore prima solo ai partecipanti, registrati e verificati — Colpiti dal bombardamento, in pieno centro città, anche civili ucraini ...