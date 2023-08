Ultimi consigli per il Fantacalcio 19-21 agosto | chi far giocare | chi lasciare in panchina | possibili gol e bonus

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) Ci siamo! Oggi scatta ufficialmente la Serie A 2023-2024 e, ovviamente, anche il. Siamo pronti per una lunga stagione che ci condurrà fino al mese di maggio con il sogno del titolo per ogni fantallenatore. Cosa dovremo aspettarci dalla prima giornata? Andiamo a scoprirlo partita per partita. Partendo dal primo anticipo di oggi, quelle delle ore 18.30: Frosinone-Napoli. Ovviamente troppo facileare Osimhen e Kvaratskhelia ma per i partenopei attenzione anche ai soliti Di Lorenzo e Zielinski, senza dimenticare Meret che mira al cleah sheet. Per quanto riguarda il Frosinone, invece, potrebbe essere un esordio complicato, con pochi giocatori daare. Nell’altro anticipo delle 18.30, tra Empoli e Verona non ci attendiamo una pioggia di, per cui potrebbe valere la pena pensare ai portieri ...