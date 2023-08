Ultime Notizie – Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 19 agosto 2023

(Di sabato 19 agosto 2023) Idell’deldi, 19. La combinazioneè: 5, 6, 18, 23, 49, 61. Numero Jolly: 22. Numero SuperStar: 82. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di. Sono stati realizzati cinque ‘5’ che vincono 36.732 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 43,5 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

... tale Abu Hafs Alhashemi Alqorashi, di cui non si hannocerte. Si tratta del quinto "... Nellesettimane sono aumentate anche le operazioni. La formazione ha rivendicato l'attacco che ha ...... Di Francesco a Dazn dopo Frosinone - Napoli 1 - 3 CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Ucraina, bombardamenti russi su Chernihiv: morti e feriti Sky Tg24

In base ai dati Eurostat l’ha il più bassonell’Unione europea dei neolaureati. Nel 2022, l’82,4% dei neolaureati di età compresa tra 20 e 34 anni… Leggi ...Il governo italiano è alla ricerca di 30 miliardi per la manovra 2024, ma non considera i risparmi che potrebbe fare se non si avventurasse sulla strada rischiosa di nuove spese ...