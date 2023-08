Ultime Notizie – scomparso da giorni | trovato morto in casa di un’amica

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 19 agosto 2023) Eranel pomeriggio di giovedì 17 agosto da Motta Visconti, comune dell’hinterland milanese, dopo essersi allontanato dacon l’auto. Di lui, un uomo di 44 anni, anche i familiari avevano perso le tracce, tanto che la sorella aveva lanciato un appello sui social per ritrovarlo, ma nel pomeriggio di ieri il suo corpo, senza vita, è statonell’appartamento dia Trivolzio, nel pavese. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Pavia. Che cosa sia successo all’uomo non è ancora chiaro e gli investigatori mantengono uno stretto riserbo sulle possibili cause della morte. Si dovranno attendere gli esiti dell’autopsia e degli esami scientifici. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione