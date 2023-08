Ultime Notizie Roma del 19-08-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 agosto 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione era Ucraina Russia in apertura c’è anche una bambina di 6 anni tra i 6 morti di un attacco missilistico Russo condotto nel centro di Terni non riferisce il Ministero degli Interni Aggiungendo che la madre della piccola rimasta ferita in gravi condizioni i feriti sono stati 37 gli 11 minori la metà di un teatro è l’università nel centro città Twitter presidente ucraino zielinsky questo è ciò che significa vivere accanto a uno stato terrorista Il leader ucraino in visita in Grecia Ah quindi acquistato la Russia ha trasformato un normale sabato in un giorno di dolore e perdita le parole è di tedeschi le mie condoglianze a tutti coloro che hanno perso una persona cara presidente ucraino esatta poi il mondo a resistere al terrore Russo ea fornire al ...