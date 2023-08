Ultime Notizie Roma del 19-08-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

è morto imprenditore Mantovano Roberto colaninno che da poco aveva compiuto 80 anni lo confermano fonti finanziarie vicino alla famiglia dopo gli esordi nel 1969 la carriera al Olivetti Il nome dell'imprenditore viene ricordato soprattutto per la scalata a Telecom nel 1999 e al rilancio di viaggio fine settimana caldo con le città da bollino rosso che aumentano 8 oggi e domani lo indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute basato sui dati relativi a 27 città in aumento nel fine settimana anche i bollini arancione che passano oggi a 6 e domenica a 9 Denise che ha pubblicato un video del luogo di cernigov dopo il bombardamento in cui si vedono detriti attorno a un grande edificio di epoca Sovietica con auto parcheggiate intorno parzialmente ...