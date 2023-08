Ultime Notizie – Prezzo Benzina record sull’A8 | sull’A8 | 2 | 722in modalità self

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 19 agosto 2023)a 2,722 euro al litro inserviceMilano- Varese. E dal Codacons scatta l’assegnazione del Premio Attila, come “nemico dei consumatori”, alla società che gestisce ilio sull’autostrada che in questi giorni ha raggiunto il picco massimo rispetto alpraticato al pubblico. ”Unnazionale ma stavolta, purtroppo, c’è poco da festeggiare: si tratta di prezzi superiori del 30/35% rispetto alle medie nazionali e regionali. E davvero non si capisce come si possa, specie in-service, praticare tariffe tanto distanti dai già altissimi listini di questi giorni”, denuncia il Codacons. ”Non si tratta, comunque, dell’unico caso del genere. Pur con le dovute proporzioni, ...