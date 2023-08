Ultime Notizie – Jacobs in semifinale 100 metri ai Mondiali di atletica leggera

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 19 agosto 2023) Marcella fatica innei 100aididi Budapest 2023. L’azzurro, campione olimpico in carica, è terzo nella sua batteria con il tempo di 10”15: il piazzamento vale il passaggio del turno. Eliminato invece Samuele Ceccarelli, che nella sua batteria rimane in corsa per 50prima di perdere nettamente terreno. Domani le semifinali e la finale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione