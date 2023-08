Ultime Notizie – Carlo Mazzone | Brescia-Atalanta e la corsa sotto la curva

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 19 agosto 2023)e la ‘storica’ladell’. Nella lunghissima carriera del decano degli allenatori, morto oggi all’età di 86 anni, spicca un gesto che tutti gli appassionati ricordano, a prescindere dal tifo. Si gioca il derbyil 30 settembre 2001:, sulla panchina del, viene bersagliato dai cori atalantini. Quando il punteggio è sull’1-3 per i bergamaschi, l’epilogo sembra scritto. Nel finale, ilaccorcia le distanze e, sfidando ladell’, promette un’esultanza speciale in caso di rimonta completata. Il 3-3 arriva, il resto è storia. Il mondo del calcio italiano è in ...