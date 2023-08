UFFICIALE | Zakharyan alla Real Sociedad Piaceva alla Lazio

... il 20enne trequartista russo Arsenè sul punto di trasferirsi dalla Dinamo Mosca alla ... 16.20 -Prati dalla Spal al Cagliari. 15.30 - Il Frosinone in sede Inter per Fabbian , ......cui si aggiunge anche Sow praticamente acquistato da Lotito ma l'affare è ora congelato e...è andato in scena un vertice al seguito del quale la Lazio ha pubblicato un comunicatoin ...Tramonta del tutto invece l'ipotesi: il russo - mollato dalla Lazio - sta per firmare con ... Ieri, intanto, la Lazio ha voluto sottolineare con un comunicatola totale armonia tra ...

Lazio, Sarri ora chiede forza e sostanza. Sow sempre vicino, dubbio Zakharyan La Gazzetta dello Sport

Arsen Zakharyan è un nuovo centrocampista della Real Sociedad. Il giocatore, vicinissimo alla Lazio nel corso dell'estate, è stato annunciato ufficialmente dal club basco che lo ha prelevato dalla ...La Real Sociedad ha chiuso l'affare Zakharyan con la Dinamo Mosca. Il classe 2003 si recherà a San Sebastian per sottoporsi alle visite mediche ...