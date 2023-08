Ufficiale | Luciano Spalletti è il Nuovo CT dell' Italia

(Di sabato 19 agosto 2023) Roma - La notizia è confermata:è stato scelto comecommissario tecnicoa nazionale di calciona. Dopo trattative serrate, l'accordo definitivo tra l'allenatore toscano e il presidentea Federcalcio, Gabriele Gravina, è stato raggiunto e suggella la sua nomina. "Diamo il benvenuto a, la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli azzurri. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l'nei prossimi mesi", ha dichiarato il presidente Gravina in merito alla scelta. La notizia, anticipata dall'ANSA, segna uncapitolo nella storiaa nazionale ...

