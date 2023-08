Udinese-Juventus | Allegri | “Obiettivo ritorno in Champions | Napoli favorito per lo scudetto”

(Di sabato 19 agosto 2023) “C’è sempre curiosità nella prima partita, è l’inizio della nuova stagione, iniziano le partite che mettono punti in palio. Sarà la prima di un percorso che durerà fino al 25 maggio. Il mercato? Ci pensa la società, è vigile su quel che dobbiamo fare. Sono contento della rosa che ho a disposizione e di come sta lavorando il gruppo. Dove possiamo arrivare lo vedremo strada facendo, la squadra ha ampi margini di miglioramento, dovremo essere bravi ad arrivare ad aprile ed essere nelle prime quattro posizioni”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’che apre la stagione: “Ilper lo, l’Inter è forte, il Milan e la Lazio. E’ un campionato ancora tutto da vedere, tra qualche ...

... ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Serie A Massimiliano Allegri, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'. PAROLE ...Domenica 20 previste, infatti, quattro gare: Roma - Salernitana, Sassuolo - Atalanta, Lecce - Lazio,. Ma la prima giornata si concluderà lunedì 21, con Torino - Cagliari e Bologna ...20 Massimiliano Allegri è pronto a ripartire da Udine. L'allenatore dellaha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo dell', dove la sua squadra aveva chiuso lo scorso campionato e domenica inizierà la nuova Serie A: 'C'è ...

Allegri, conferenza Udinese-Juventus: segui la diretta Tuttosport

Dall'Udinese all'Udinese. La Juventus inizia il suo campionato da dove aveva finito quello passato, caratterizzato da tutti i guai extra campo che sono costati la qualificazione in Champions League.(Adnkronos) – “La Juve ha ampi margini di miglioramento. Dobbiamo essere bravi ad arrivare nelle prime 4”. Massimiliano Allegri fissa l’obiettivo della sua Juventus, che domani esordisce in campionato ...