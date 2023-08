Udinese - Juve | rivivi la diretta della conferenza stampa di Allegri

(Di sabato 19 agosto 2023) I bianconeri ripartono da dove avevano finito. Ultima giornatastagione 2022/2023 a Udine, come la primanuova annata. Tutto è pronto per l'inizio del campionatontus . La ...

La squadra di Allegri esordirà domenica 20 agosto alle ore 20:45 nella partita contro l'. Proprio l'allenatore in conferenza stampa ha presentato la ..."Laha ampi margini di miglioramento. Dobbiamo essere bravi ad arrivare nelle prime 4". ... che domani esordisce in campionato facendo visita all'nel match in calendario per la prima ...Non giocare la Champions, per un club come il nostro, è una cosa che ci lascia spiazzati", ha detto il tecnico della, alla vigilia del debutto nella Serie A 2023 - 2024 in casa dell'."Con ...

Udinese-Juve, Allegri: “Obiettivo minimo è arrivare in Champions League” Adnkronos

TORINO (ITALPRESS) – Massimiliano Allegri e la sua Juventus sono pronti a ripartire. Il primo obiettivo dei bianconeri, dichiarato dal tecnico in conferenza stampa, è “tornare in Champions”. “La squad ...Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese, parlando anche delle favorite per lo Scudetto: "La gri ...