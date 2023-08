Udinese - Juve | rivivi la diretta della conferenza stampa di Allegri LIVE

(Di sabato 19 agosto 2023) I bianconeri ripartono da dove avevano finito. Ultima giornatastagione 2022/2023 a Udine, come la primanuova annata. Tutto è pronto per l'inizio del campionatontus . La ...

Commenta per primo Moise Kean non ci sarà con l'nella prima dellain campionato. A rivelarlo è stato Allegri , in conferenza stampa. Queste le parole dell'allenatore: 'Abbiamo Milik , abbiamo Kean che purtroppo ha preso un colpo e ...Domani il match in campionato in calendario per la prima giornata della Serie A 2023 - 2024 'Laha ampi margini di miglioramento. Dobbiamo essere bravi ad arrivare nelle prime 4'. ...all'...La squadra di Allegri esordirà domenica 20 agosto alle ore 20:45 nella partita contro l'. Proprio l'allenatore in conferenza stampa ha presentato la ...

Allegri, conferenza Udinese-Juventus: Pogba, Yildiz e la favorita scudetto Tuttosport

L'allenatore toscano presenta la sfida in Friuli che inaugura il campionato dei bianconeri: "La qualificazione in Champions per noi è l'obiettivo minimo" ...Compleanno Matri: gli auguri della Juventus all’attaccante capocannoniere bianconero nelle stagioni 2010/11 e 2011/12 Oggi è il compleanno di Alessandro... Udinese Juve: il ricordo ancora fresco di ...