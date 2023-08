Udinese - Juve | in diretta la conferenza stampa di Allegri LIVE

(Di sabato 19 agosto 2023) I bianconeri ripartono da dove avevano finito. Ultima giornata della stagione 2022/2023 a Udine, come la prima della nuova annata. Tutto è pronto per l'inizio del campionato dellantus . La ...

TORINO - Laè pronta per inaugurare la stagione 2023/24, che per lei inizierà ufficialmente domani sera alle 20.45 con il debutto in Serie A alla Dacia Arena contro l'. L'obiettivo è partire subito ...La squadra di Allegri esordirà domenica 20 agosto alle ore 20:45 nella partita contro l'. Proprio l'allenatore in conferenza stampa presenta la ...- JUVENTUS: SEGNA VLAHOVIC Laha trattato a lungo un clamoroso scambio con il Chelsea: l'attaccante serbo a Londra, Lukaku, considerato un traditore dagli interisti, a Torino. Le ...

TORINO - La Juve è pronta per inaugurare la stagione 2023/24, che per lei inizierà ufficialmente domani sera alle 20.45 con il debutto in Serie A alla Dacia Arena contro l'Udinese. L'obiettivo è ...I bianconeri ripartono da dove avevano finito. Ultima giornata della stagione 2022/2023 a Udine, come la prima della nuova annata. Tutto è pronto per l'inizio del campionato della Juventus. La squadra ...