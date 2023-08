Udinese | i convocati di Sottil per la Juve | due assenze

(Di sabato 19 agosto 2023) Idi Andreaper la prima giornata di Serie A, in cui l’affronterà lantus. I dettagli L’scende in campo domani per la prima giornata di Serie A: alle 20:45 i friulani affronteranno lantus. Ecco idiper la partita. Assenti solo Masina e Padelli per problemi muscolari accusati in extremis, con i due giocatori che saranno valutati. Portieri: Silvestri, Malusà, Piana.Difensori: Guessand, Kamara, Ferreira, Abankwah, Perez, Kabasele, Bijol, Zemura, Nwachukwu.Centrocampisti: Festy, Lovric, Zarraga, Quina, Walace, Camara, Samardzic, Pejicic.Attaccanti: Success, Beto, Aké, Lucca, Semedo, Thauvin.

26 convocati per la sfida alla Juventus

