Ucraina | Russia e Occidente | rivedi la diretta con Peter Gomez e Fabio Mini

(Di sabato 19 agosto 2023) La controffensiva, la mobilitazione della, la posizione della Nato e della Casa Bianca. Ne hanno parlato, inriservata agli iscritti al canale Youtube del Fatto Quotidiano,e Gad Lerner. Scopri come abbonarti al nostro canale YouTube per assistere alle dirette riservate agli abbonati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...militare russa GRU e che l'operazione fallita rappresentasse la minaccia russa più seria su suolo NATO da quando Mosca ha lanciato l'invasione dell'l'anno scorso. L'obiettivo dellaera ...Laha trasformato un normale sabato in un giorno di dolore e perdita". Intanto il presidente ...nessun obiettivo è più importante per il mio governo che il sostegno alla difesa dell'" ha ...... che hanno lavorato per avvicinarsi nonostante il passato doloroso della colonizzazione della Corea del Sud da parte del Giappone."A causa dell'aggressione dellaall', l'ordine ...

Zelensky, visita-lampo in Svezia con la moglie. A Chernihiv attacco sulla piazza: 7 morti, 90 feriti - Conferma degli organizzatori: a Chernihiv colpito un evento sui droni - Conferma degli organizzatori: a Chernihiv colpito un evento sui droni RaiNews

Il reportage da Tbilisi, dove in migliaia si sono stabiliti dopo la fuga da Mosca: "L'Ue non ci ha voluto" (ANSA) ...«Ecco cosa significa vivere vicino a uno stato terrorista», ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky condividendo un video di Chernihiv dopo l’attacco: «La Russia ha trasformato un sabato ...