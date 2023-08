Ucraina | nuovo appello alla pace di Papa Francesco | “Incoraggiamo a deporre le armi e a ridurre le spese militari”

(Di sabato 19 agosto 2023) Un tweet per invocare nuovamente la, in linea con la missione fortemente voluta del cardinal Zuppi ine Russia per la risoluzione del conflitto che si protrae da oltre 18 mesi., in occasione della Giornata mondiale dell’aiuto umanitario, scrive un messaggio per incoraggiare “ale, aleper provvedere ai bisogni umanitari, a convertire gli strumenti di morte in strumenti di vita”. Perché, scrive Bergoglio, “è nostra responsabilità aiutare a estirpare dai cuori l’odio e la violenza“. È nostra responsabilità aiutare a estirpare dai cuori l’odio e la violenza.le, ale ...

... per poi aggiungere: "Ecco perché vincere la pace è possibile solo con l'come membro dell'Unione Europea". ILPACCHETTO DI AIUTIAll'inizio di questa settimana, il governo di Stoccolma ...... hanno ricevuto decine di migliaia di spedizioni dalla Cina dall'inizio dell'invasione dell',... unrecord, e ciò anche se le esportazioni cinesi verso altri Paesi sono diminuite in modo ...LONDRA " Dall'inizio dell'invasione dell', centinaia di migliaia di cittadini russi hanno lasciato il proprio Paese , per dissenso ... in cerca di democrazia e unlavoro. Abbonati per ...

New York Times: "500.000 morti e feriti tra soldati ucraini e russi dall'inizio del conflitto" - Drone ucraino elude le difese russe e colpisce il palazzo delle autorità occupanti a Enerhodar - Drone ucraino elude le difese russe e colpisce il palazzo delle autorità occ RaiNews

"Ecco perché vincere la pace è possibile solo con l'Ucraina come membro dell'Unione Europea".IL NUOVO PACCHETTO DI AIUTIAll'inizio di questa settimana, il governo di Stoccolma ha promesso un ulteriore ...In Russia, nella città di Velikie Lukie nell’oblast di Pskov, non lontano dalla Bielorussia, è stato inaugurato un nuovo monumento a Stalin, riabilitato da Putin come padre della patria e campione del ...