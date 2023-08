Ucraina | Lavrov | no alla guerra nucleare ma un deterrente serve

(Di sabato 19 agosto 2023) La Russia rimane "pienamente impegnata nel principio che laè inaccettabile", crede che "non ci possano essere vincitori in un tale conflitto e di conseguenza non vada mai scatenato". ...

La Russia rimane "pienamente impegnata nel principio che la guerra nucleare è inaccettabile", crede che "non ci possano essere vincitori in un tale conflitto e di conseguenza non vada mai scatenato".Pentagono,potrà vincere sul campo, ma forse c'è una via diplomatica.: "Armi nucleari sono deterrente, unica risposta a minacce". Filorussi, bombardamenti ucraini nel Donetsk: 6 morti e 11 feriti ......senza l'invito dei rappresentanti russi nella speranza di convincere i Paesi in via di sviluppo a sostenere la 'formula di pace' del presidente dell', Zelensky", ha aggiunto

l'obiettivo più importante attualmente è che ogni potenza nucleare eserciti la massima moderazione", ha sottolineato Lavrov. L'intelligence statunitense stima che la controffensiva dell'Ucraina non ...Guerra in Ucraina diretta oggi 19 agosto: mentre si avvicina la boa del diciottesimo mese dell'aggressione da parte della Russia di Putin, il ministro della Difesa di Mosca, Lavrov, insiste ...