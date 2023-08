Ucraina | Lavrov | Mosca contraria alla guerra nucleare | ma un deterrente serve

(Di sabato 19 agosto 2023) La Russia rimane "pienamente impegnata nel principio che laè inaccettabile" , crede che "non ci possano essere vincitori in un tale conflitto e di conseguenza non vada mai scatenato". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey, in un'intervista citata dall'agenzia Tass. "E' necessario prevenire qualsiasi scontro militare tra potenze nucleari, perché rischia di...

Ucraina, Lavrov: "Armi nucleari sono un deterrente" Adnkronos

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 19 agosto 2023. Kiev annuncia di aver abbattuto 15 droni russi nella notte, la controffensiva ucraina starebbe avanzando a sud.