Ucraina | la diretta – Lavrov | “No alla guerra nucleare | ma la deterrenza serve” Mosca e Ankara negoziano nuovo accordo sul grano

19 ago 08:41 Kiev: "Abbattuti nella notte 15 droni russi" L'aviazioneafferma di aver abbattuto 15 droni russi durante un attacco notturno. Secondo Kiev, 17 droni Shahed di fabbricazione ...... aprendo una linea telefonica. I leader hanno anche convenuto di condividere dati in tempo ... Tokyo e Seoul hanno offerto un grande sostegno all', unendosi agli sforzi internazionali ...Matteo Zuppi della sua missione a nome del Papa per la pace in, sentiremo persone che in ... La manifestazione, che sarà trasmessa insu più canali digitali e in più lingue, presenterà ...

007 Usa: "Controffensiva di Kiev non raggiungerà obiettivi" Sky Tg24

Roma, 19 agosto 2023 – Mosca afferma di aver intercettato nella notte un missile ucraino sulla Crimea e parla di 6 morti ieri per bombe di Kiev sul Donetsk.Guerra in Ucraina diretta oggi 19 agosto: mentre si avvicina la boa del diciottesimo mese dell'aggressione da parte della Russia di Putin, il ministro della Difesa di Mosca, Lavrov, insiste ...