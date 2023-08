Ucraina | Kiev | “Già iniziato addestramento piloti F-16”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 19 agosto 2023) Raid russo a Chernihiv: 7 morti, tra cui una bambina, e 129 feriti La prevista consegna dei caccia occidentali F-16 richiederà probabilmente mesi, ma “l’” deiucraini “è già”. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov al canale televisivo 24 Kanal, secondo cui anche gli ingegneri e i tecnici ucraini stanno ricevendo l’. Reznikov non ha precisato dove si sta svolgendo l’intanto parla con la Svezia “dei prossimi passi” per ottenere i caccia Gripen. Parola del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri in visita in Svezia per la prima volta dall’inizio, 18 mesi fa, dell’invasione russa dell’. In conferenza stampa con il premier svedese Ulf Kristersson, Zelensky – riporta la Cnn – ...