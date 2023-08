Ucraina | il generale | “Impossibile battere la Russia Così cambierà la narrativa”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 19 agosto 2023) La guerra insi protrae senza grossi cambiamenti sul fronte di combattimento. A dirlo all’Adnkronos è l’ex capo del Coi, ilMarco Bertolini: “Sul campo la guerra sta andando avanti con lo stesso passo di prima, sostanzialmente senza grossi guadagni né da parte russa né da parte”. Piccole conquista qui, qualche avanzamento di là, ma senza sfondamenti reali come preventivato all’inizio della controffensiva.: tragica cifra di vittime in arrivo Mesi e mesi di guerra inutili, ma dall’alto costo in termini di vite umane. Il numero di caduti e feriti tra le forze ucraine e russe è prossimo alla tragica cifra di 500mila secondo quanto calcolato dal New York Times. L’assenza di assistenza medica rapida al fronte e la difficoltà nel trasferimento dei soldati feriti ...