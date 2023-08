Ucraina | a Chernihiv colpiti università e teatro | 7 morti tra cui una bimba | 007 britannici | Kiev avanza a sud

Sono 7 i morti, tra cui un bambino di 6 anni, del bombardamento russo nella cittàsettentrionale di. Lo riferisce la Reuters sul proprio sito citando il ministero dell'Interno di ...19 ago 11:09 Governatore Chaus: "I russi hanno colpito il centro di, morti e feriti" Le truppe russe hanno colpito in mattinata il centro della cittàdi. Lo ha detto il ...Raid russo a, nel nord dell': le esplosioni, che hanno preso in pieno l'università e il teatro della zona, hanno provocato morti e feriti. Un video in particolare immortala il momento in cui le ...

Ucraina, bombardata la città di Chernihiv: 5 morti e 37 feriti. Zelensky: “Russi hanno colpito… Il Fatto Quotidiano

Sono 7 i morti, tra cui un bambino di 6 anni, del bombardamento russo nella città ucraina settentrionale di Chernihiv. Lo riferisce la Reuters sul proprio sito citando il ministero dell'Interno di ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 542. Il presidente Zelensky, in visita in Svezia, conferma che i russi hanno colpito il centro della città settentrionale di Chernihiv, compresi la piazza, un tea ...