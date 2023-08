Ucciso a picconate nel giardino di casa | fermati due fratelli romeni

Leggi su tpi

(Di sabato 19 agosto 2023) Un uomo di 77 anni è statocon una picconata alla testa. Vincenzo Vetrano, ex gestore di una stazione di servizio ad Aprilia, non ha avuto scampo. E’ stato trovato morto neldella sua abitazione in via dei Laghi, a Nettuno, in provincia di Roma. A dare l’allarme al 112 sono stati alcuni vicini di, che hanno sentito gridare l’anziano poco prima del tragico epilogo. Per il delitto sono state fermate due persone. I carabinieri della Compagnia di Anzio, coadiuvati da personale del Nucleo Investigativo dei Carabinieri del Gruppo di Frascati, hanno eseguito due fermi nei confronti di due, di 23 e 25 anni, gravemente indiziati dell’omicidio di Vincenzo Vetrano. I militari, a seguito di indagini hanno appurato che i due giovani frequentavano da anni la...