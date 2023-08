Tutte le novità scoperte sulle balene

Leggi su panorama

(Di sabato 19 agosto 2023) Mentre questi giganti del mare sono sempre più in pericolo (e molti esemplari si spiaggiano), la scienza ne scopre il prezioso ruolo anti-inquinamento, le abitudini e la capacità di «parlare» con tanti dialetti. Proprio come noi. Non è un’impresa senza speranza quella di avvistare una balena nei mari che circondano i luoghi di vacanza. Le baleniere di metà Ottocento, ai tempi di Herman Melville e del capolavoro Moby Dick, davano la caccia ai cetacei attraverso gli immensi oceani del pianeta, guidati da una grande competenzacorrenti e le maree, le derive del cibo, i fondali e le stagioni sicure per la caccia. Queste conoscenze, oggi patrimonio di ricercatori e operatori di turismo ambientale, indicano l’area al largo della costa ligure, della Francia e della Corsica come luoghi ideali da dove avvistare balenottere, capodogli e delfini. È possibile ammirarli ...