Turista 20enne annega nel Lago di Garda | aveva aiutato il fratello minore in difficoltà tra le onde

(Di sabato 19 agosto 2023) Stava facendo il bagno insieme al14enne Anna Lorenzi, la giovane di 20 annita oggi, 19 agosto, neldi, in località Corno. Secondo quanto ricostruito dalla guardia costiera, il fratellino ha iniziato ad avere problemi di affaticamento. La sorella gli ha prestato assistenza sorreggendolo, chiedendo contemporaneamente aiuto ai presenti in spiaggia. Entrambi sono stati raggiunti a nuoto da due ragazzi che hanno recuperato e trasportato a riva il 14enne, mentre la giovane è stata persa di vista e per un probabile malore o per l’affaticamento è andata giù senza riemergere. Il corpo è stato recuperato da un mezzo navale della guardia costiera in una zona delprofonda 6 metri, a circa 30 metri dalla spiaggia. Inutili i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari ...

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Corno, sul lago di Garda. Unadi Verona di 20 anni ha perso la vita dopo essere annegata nel lago: vi si era tuffata per aiutare il fratellino di 14 anni, in difficoltà tra le onde, ma ha avuto la peggio. La giovane, che ...Una settimana dopo la tragedia di Ali Mohammed,di origine egiziana annegato davanti al ... A Bellagio pochi giorni prima il lago era stato fatale a unfrancese. Tra le vittime sul ramo ...Unadi 20 anni di Milano ha presentato denuncia per stupro , nella notte tra giovedì e venerdì, ... Secondo quanto riferito, lasarebbe stata violentata nel tardo pomeriggio di giovedì. La ...

Tragedia sul Lago di Garda, turista 20enne si tuffa per aiutare il ... Open

La ragazza non ce l'ha fatta, i soccorsi non sono riusciti a salvarla. La giovane turista si era tuffata nel pomeriggio da un pontile in località Corno, ma non era più riemersa ...Ennesima tragedia nelle acque di un lago, in questa drammatica estate. Inutili i soccorsi con elicottero e idroambulanza ...