TS – la scelta di Yildiz | Huijsen e Nicolussi

(Di sabato 19 agosto 2023) 2023-08-18 23:24:00 Flash news da TS: A poche ore dall’inizio della nuova stagione che vede la Vecchia Signora impegnata sul campo dell’Udinese, ecco alcune novità per quanto riguarda i numeri di maglia della Juventus. Su tutti spicca il cambio del numero di Nicolò Fagioli che abbandona il 44 per prendere il 21, ovvero il numero che era appartenuto a Zidane, Pirlo e Dybala. Anche il giovane esterno inglese opta per una nuova soluzione, scegliendo la maglia numero 17. Nuove maglie anche per i ragazzi della Next Gen:scelgono rispettivamente i numeri 13 e 15 mentre-Caviglia si affida al 41. Tra i portieri, solo Perin effettua il cambio passando dalla 12 alla 36. Juve, la lista dei nuovi numeri di maglia La Juventus esordirà domenica sera alle 20:45 contro l’Udinese in campionato. Questi i numeri sulle ...