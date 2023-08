Una giovane mamma si è recata a chiedere spiegazioni al supermercato dove ha comprato il pacco di surgelatiNon è purtroppo la prima volta che una persona viene uccisa da un calabrone mentre siin casa. Dopo una puntura di calabrone, o di altro, in alcune persone con allergie gravi possono ...La Popillia japonica , unalieno particolarmente aggressivo per le piante coltivate e ... per fornire suggerimenti e consigli." L'Ufficio Servizi fitosanitari sipresso la sede dell'...

Trova un insetto nel surgelato. "Era tutto intero, ali comprese" LA NAZIONE

"Quando ce ne siamo resi conto non potevamo credere ai nostri occhi. Un insetto, ancora intero. Con zampe, ali, molto probabilmente un grillo finito nella panatura. Che ci abbiano servito farina di ...Con le giuste precauzioni e i prodotti adeguati è possibile limitare al minimo il rischio. Quando si parla dei più piccoli, però, serve ...