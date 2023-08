Tris del Napoli a Frosinone | doppietta all' esordio per Osimhen

...e completa ilazzurro. Pronti, via e il Napoli deve rincorrere. Cajuste bagna il debutto in maglia azzurra stendendo Baez nell'area dei campioni d'Italia. L'arbitro ci pensa, il checkVar ...La è finalmente ripartita. Il nuovo di Rudi Garcia ha aperto le danze con il successo per 3 - 1 in casaneopromosso . Inizio shock per i campioni d'Italia in carica, che si sono ritrovati sotto nel punteggio dopo appena 7': commette un fallo in area di rigore e dal dischetto non sbaglia. La reazione ...Gli azzurri, qualificati ai quarti di finale in virtùdi successi ottenuto nella fase a gironi contro Svezia , Brasile e Germania , sono da poco usciti vittoriosi al tiebreak (16 - 21, 21 - ...

Osimhen subito decisivo: tris Napoli in rimonta a Frosinone. Empoli ko Tuttosport

Il Napoli vince per 3-1 in rimonta sul campo del Frosinone nell’anticipo in calendario per la prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I campioni d’Italia, in svantaggio per il rigore trasf ...Il Napoli s'impone a Frosinone e porta a casa i primi tre punti della stagione grazie a Politano e ad una doppietta di Osimhen.