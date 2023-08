Traffico Roma del 19-08-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 agosto 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati lungo la carreggiata esterna del raccordo chiusa la complanare in corrispondenza dell’uscita 9 per via di Settebagni in direzione Salaria prestare attenzione ai rallentamenti sullaFiumicino brevi Code in prossimità dello svincolo per il raccordo anulare versocongestionata la viabilità lungo il litoraleno tra Ardea e castelporziano nelle due direzioni trasporto pubblico sino a giovedì 24 agosto sulla linea della metropolitana interrotta la tratta Arco di Travertino Ottaviano nel tratto interrotto il collegamento è garantito dalla navetta bus ma-15 regolari le tratte Ottaviano Battistini e Arco di Travertino Anagnina programma lavori notturni sulla tangenziale est tra le 22 e le 6 chiusura tra il bivio A24 l’uscita di via Batteria Nomentana verso via Salaria per i ...