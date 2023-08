Traffico Roma del 19-08-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati circolazione nel complesso regolare sulle principali arterie stradali della città attesi alla barriera diEst sulla A24 versofuori città code a tratti sulla A1Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzioneal momento sono circa 7 i chilometri di coda trasporto pubblico a partire da oggi e fino a giovedì 24 agosto sulla linea a della metropolitana sospeso il servizio nel tratto tra termini e Battistini chiuse anche le stazioni comprese tra Repubblica e Battistini il servizio Sara garantito dalla navetta bus della tratta termini Battistini per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto da Marina riccomi grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di ...