Traffico Roma del 19-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 agosto 2023) Luceverdeme trovati dalla redazionesi mantiene nel complesso scorrevole sulla rete viale della città metropolitane dinon sono molti gli spostamenti registrati in queste ore terminati i lavori a Borgo Sant’Angelo ripristinato il capolinea delle linee 40 X 62 invece da martedì 22 agosto nuovi lavori e modifiche alla viabilità e trasporto pubblico trailer Rione Prati è San Pietro in vista del cantiere di piazza Pia tra Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione con deviazioni delle linee bus di zona entrati in vista dei lavori per il prossimo Giubileo che interesserà Piazza Pia già attiva e modifiche alla viabilità via Fabio Massimo via Virgilio sono transitabili a senso unico in direzione di via Cola di Rienzo senso unico di marcia in via Attilio Regolo e in via Duilio in direzione di viale Giulio Cesare via ...