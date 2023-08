(Di sabato 19 agosto 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione per un veicolo in panne si rallenta sulla A1Firenze tra il bivio per la diramazione dinord e Ponzanono verso Firenze è più lungo l’Autostrada del Sole ma trae Napoli segnaliamo code tra Anagni Fiuggi Colleferro versoresta scorrevole Al momento la circolazione sul Raccordo Anulare proseguono i lavori per il prossimo Giubileo in vista del cantiere che a San Pietro interesserà a Piazza Pia sono attive variazione alla viabilità su diverse strade entrati modifiche al senso di marcia in via Duilio via io regolo E via Fabio Massimo come sulle strade tra via Cola di Rienzo e via Crescenzio per i trasporti sono ancora in corso i lavori di manutenzione dei binari tranviari su Viale Carlo Felice via Emanuele Filiberto come ...

Traffico Roma del 19-08-2023 ore 11:30 RomaDailyNews

Dalle ore 8 del 21 agosto fino al 4 settembre 2023 è prevista la chiusura al traffico di Via Canina nel tratto compreso tra Via Roma e il civico 18. Sono previsti lavori di manutenzione del fondo ...Un grosso ramo è caduto sulla circonvallazione Clodia a pochi metri dalla città giudiziaria, a Roma. Il ramo, che ha invaso completamente la corsia fino al marciapiede opposto, per pochi secondi non h ...