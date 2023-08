Traffico Roma del 19-08-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione e regolare al momento nel territorio della capitale ilin questo sabato mattina Tuttavia per i previsti rientri dalle località turistiche verso le grandi città oggi è previsto il bollino rosso e per agevolare la circolazione i camion superiore alle 7 tonnellate e mezzo saranno fermi a partire dalle ore 8 e fino alle ore 16 di oggi in tema lavori ricordiamo per il Giubileo in Prati sono attive già modifiche alla viabilità sulle strade tra Viale Giulio Cesare e via Cola di Rienzo resta modificato nel senso di marcia in via Duilio via Attilio Regolo e via Fabio Massimo e sulle strade tra via Cola di Rienzo e via Crescenzio invertito il senso di marcia su via Terenzio e via Virgilio possibili rallentamenti specie nelle ore più trafficate chiudiamo con il trasporto pubblico giovedì 24 agosto ...