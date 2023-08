Tottenham-Manchester United | le formazioni ufficiali

(Di sabato 19 agosto 2023) Subito un grande big match in questa seconda giornata di Premier League 2023/2024. Ilospita sabato 19 agosto alle 18:30 il. Seppur all’inizio capiremo molto di queste due squadre: da una parte gli Spurs che provano a trovare la dritta con il neo allenatore Postecoglou, dall’altra i Red Devils devono convincere dopo l’esordio abbastanza deludente anche se vincente. Ecco ledi. Ilvuole iniziare la nuova stagione in casa con una vittoria. Per farlo il tecnico greco punta sul blocco difensivo composto da Vicario tra i pali, Udogie e Porro sulle fasce e la coppia Van De Ven–Romero. Centrocampo che deve fare conto di importanti assenze composto da Sarr ...

Alle 18.30United big match di giornata con gli Spurs senza Kane chiamati già al riscatto dopo il pareggio iniziale contro il Brentford. Infine alle 21 il secondo big match in ...In Premier League da non perdereUnited delle ore 18.30 eCity - Newcastle delle ore 21. Nella Liga trasferta del Real Madrid con l'Almeria alle 19.30 e in Ligue il ...Le formazioni ufficiali diUnited, match della seconda giornata di Premier League 2023/2024. Fischio d'inizio alle 18:30 di sabato 19 agosto. Un big match illumina il sabato di calcio inglese. Gli Spurs ...

Tottenham-Manchester United, probabili formazioni e dove vederla in tv Corriere dello Sport

Tottenham-Manchester United è il big match di oggi per la Premier League: come, dove e quando vedere la partita in diretta streaming.La partita tra Tottenham e Manchester United verrá trasmessa in diretta TV su Sky ai canali Sky Sport Summer e Sky Sport 4K. Sarà anche possibile vederla in diretta streaming su Now TV e tramite Sky ...