Torneo di Shenzhen | programma e diretta degli incontri dell’Italia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 19 agosto 2023) Ultima tappa prima dell’inizio dei mondiali. L’Italbasket inaugura la sua permanenza in Asia prendendo parte aldiin cui si prepara ad affrontare le ultime due amichevoli prima della rassegna iridata. Gli Azzurri infatti affronteranno domani alle 9 il Brasile e lunedì alle 11.30 la Nuova Zelanda, in entrambi i casi ora italiana. Ecco dunque le ultime suled eventualedelle due sfide.diCrediti foto: Lega Basket A FacebookManca sempre meno all’inizio dei campionati mondiali di Basket e l’Italia, dopo un percorso netto di 5 vittorie in altrettante gare, è pronta a scendere in campo per le ultime due amichevoli in. Gli azzurri infatti affronteranno ...