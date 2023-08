Torino | Rodriguez | «Sento tanta responsabilità Obiettivo? L’Europa»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 agosto 2023) Ricardo, difensore del, ha parlato a Tuttosport di obiettivi, leadership e Juric in vista della nuova stagione Ricardo, difensore del, ha parlato a Tuttosport di obiettivi, leadership e Juric in vista della nuova stagione. Le sue dichiarazioni:– «È il terzo anno con Juric. Nel primo abbiamo concluso con 50 punti. Nella passata stagione siamo arrivati a 53 e forse ne avremmo meritato qualcuno in più: è positivo perché significa che siamo cresciuti grazie al lavoro di ogni giorno. Ora l’è uno solo: migliorarci ancora». LEADER – «So che i ragazzi mi seguono, mi osservano. Èd è giusto che si rendano conto di quanto sia fondamentale allenarsi con impegno e serietà. Le parole sono importanti, però lo sono anche i fatti. Quando ...