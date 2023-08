Tiro con l’arco | Coppa del Mondo 2023 | assegnati tutti i titoli nel compound individuale e a squadre

(Di sabato 19 agosto 2023) Penultima giornata della tappa dideldicona Parigi (Francia). Un sabato interamente dedicato alle finali delsia al maschile che al femminile, senza italiani presenti. La mattinata è stata riservata alle finali dei tornei a: nelfemminile ha trionfato l’India (Kaur, Swami, Vennnam) che ha battuto 234-233 il Messico (Becerra, Quintero, Hernandez Jeon) in finale. India (Deotale, Jawkar, Verma) che si è ripetuta anche al maschile, sconfiggendo per 236-232 gli Stati Uniti (Lutz, Schaff, Sullivan). Nel misto a vincere è sono stati gli Stati Uniti (Ruiz, Schaff) per 158-156 sul Porto Rico (Ramirez Gonzalez, Pizarro). Bronzo all’Olanda che ha superato allo shoot-off la Danimarca. Nel pomeriggio sono ...

Ha la fortuna di aver lavoratoun allenatore bravissimo come Pioli. In alcune caratteristiche ... " Le sue qualità più che nascoste sono evidenti, ha un grane una buona base tecnica. Si parte ...È l'episodio dell'incontro tra Gesù e una donna cananea proveniente dalla zona die Sidone. ... La fede è la relazione di fiducia che lega il nostro ioDio e che permette alla sua potenza di ...... de Roon va per le 300 partitel'Atalanta, mi aiuta anche nell'inserimento dei nuovi acquisti, ... SCAMACCA - 'Ha unstraordinario di destro, la statura per i colpi di testa e la buona base ...

Tiro con l'arco, Coppa del Mondo: Mauro Nespoli conquista la semifinale Today.it

Carlo Mazzone, mister 792 panchine in serie A, era noto la simpatia e la capacità di tirar fuori il meglio dalle 'squadrette' di provincia ...La gara di Skeet uomini dei Mondiali di tiro a volo a Baku si conclude con la vittoria del greco Efthimios Mitas, che oltre al titolo iridato guadagna la prima delle quattro Carte Olimpiche per Parigi ...