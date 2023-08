Tiro a segno | Mondiali Baku 2023 | Veccaro settima dopo le serie di precisione nella pistola 25 metri femminile

(Di sabato 19 agosto 2023) Sono partite questa mattina a, in Azerbaijan, le qualificazioni dellada 25aidi. Al termine delle tredila miglior azzurra è Margherita Brigida, che ha chiuso inposizione con uno score di 292. Ancora in corsa per la finale anche Maria Varricchio, attualmente diciannovesima con 289, mentre Chiara Giancamilli è ottantesima con 281. In testa c’è la rappresentante di Taiwan, Tien Chia Chen con 28, seguita dalla tedesca Vennekamp e dall’iraniana Rostamiyan. Domani la seconda parte di eliminatorie e poi la finale. SportFace.

Nulla da fare per Edoardo Bonazzi , che ai Mondiali dia Baku 2023 non riesce a conquistare una medaglia nella finale della carabina 10 metri. L'azzurro era riuscito a superare le eliminatorie con il terzo punteggio, ma nell'atto conclusivo ...Parte bene la giornata azzurra in quel di Baku , dove sono in corso di svolgimento i Mondiali dia volo. Nella carabina 10 metri maschile Edoardo Bonazzi ha conquistato il pass per la finale che si disputerà nella seconda parte di questa mattinata. Terza posizione per il ...'Bordilandia Park': parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili,e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare ...

LIVE Tiro a segno, Mondiali 2023 in DIRETTA: Sollazzo ci prova nella carabina 10 metri OA Sport

Si è disputata oggi la prima parte delle qualificazioni della pistola sportiva da 25 metri femminile ai Mondiali 2023 di tiro a segno, in corso a Baku, in Azerbaigian: al termine delle tre serie di pr ...Proseguono a Baku (Azerbaigian) i Mondiali 2023 di tiro a segno: l'Italia, avendo ottenuto in precedenza un pass per Parigi 2024 nella carabina ad aria compressa da 10 metri maschile con Danilo Dennis ...