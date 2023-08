Tiro a segno | Mondiali Baku 2023 | nella carabina 10 metri femminile Italia settima a squadre

(Di sabato 19 agosto 2023) L’ultima finale di giornata aidiè quella dellaad aria compressa da 10: a, in Azerbaigian, l’non conquista uno dei quattro pass olimpici in palio, che vanno a Cina, India, Iran e Svizzera, mentre le azzurre, che mancano l’ingresso in finale, chiudono settimegraduatoria a. Doppietta cinese con Han Jiayu d’oro con 251.4 e Wang Zhilin d’argento con 250.2, mentre la medaglia di bronzo va all’indiana Mehuli Ghosh, eliminata in terza posizione con 229.8, davanti alla connazionale Tilottama Sen, fuori al quarto posto a quota 208.4. Esce in quinta piazza l’iraniana Shermineh Chehel Amirani con 187.4, a precedere l’elvetica Audrey ...

Si chiude con un'altra nota negativa la deludente giornata diai Mondiali di Baku 2023. Nella carabina 10 metri femminile le azzurre non riescono a conquistare l'accesso alla finale e la possibilità di ottenere un pass olimpico per Parigi. La migliora delle ...Sono partite questa mattina a Baku, in Azerbaijan, le qualificazioni della pistola da 25 metri femminile ai Mondiali di2023. Al termine delle tre serie di precisione la miglior azzurra è Margherita Brigida Veccaro, che ha chiuso in settima posizione con uno score di 292. Ancora in corsa per la finale ......5 punti e cattura 4,7 rimbalzi, con le solite altissime percentuali al. Nella scorsa stagione ...di valore assoluto nel panorama cestistico europeo e di una persona che ha lasciato un...

LIVE Tiro a segno, Mondiali 2023 in DIRETTA: Sollazzo ci prova nella carabina 10 metri OA Sport

Segui Tag24 anche sui social Ai Campionati Mondiali Tiro a Segno 2023 di scena a a Baku, Azerbaijan, l’Italia conquista una medaglia d’argento nello skeet a squadre femminile Italia argento nello ...Finale amara per l'Italia nella carabina ad aria compressa da 10 metri maschile ai Mondiali 2023 di tiro a segno in corso a Baku, in Azerbaigian: Edoardo Bonazzi, terzo nelle qualificazioni, si classi ...