Tiro a segno | Mondiali Baku 2023 | azzurre fuori dalla finale nella carabina 10 metri femminile

(Di sabato 19 agosto 2023) Si chiude con un’altra nota negativa la deludente giornata diaidi10lenon riescono a conquistare l’accesso allae la possibilità di ottenere un pass olimpico per Parigi. La migliora delle nostre è Sofia Ceccarello, che ha chiuso in 23esima piazza con un punteggio di 628.7; subito dietro di lei Martina Ziviani con 628.3. Decisamente più indietro Barbara Gambaro, 63esima con 625.2. All’atto conclusivo accedono Ghosh (India), Chehel Amirani (Iran), Han (China), Gogniat (Svizzera), Veloso (Singapore), Sen (India), Muller (Francia) e Wang (China). SportFace.

Sono partite questa mattina a Baku, in Azerbaijan, le qualificazioni della pistola da 25 metri femminile ai Mondiali di2023. Al termine delle tre serie di precisione la miglior azzurra è Margherita Brigida Veccaro, che ha chiuso in settima posizione con uno score di 292. Ancora in corsa per la finale ......5 punti e cattura 4,7 rimbalzi, con le solite altissime percentuali al. Nella scorsa stagione ...di valore assoluto nel panorama cestistico europeo e di una persona che ha lasciato un...Nulla da fare per Edoardo Bonazzi , che ai Mondiali dia Baku 2023 non riesce a conquistare una medaglia nella finale della carabina 10 metri. L'azzurro era riuscito a superare le eliminatorie con il terzo punteggio, ma nell'atto conclusivo ...

Tiro a segno, Mondiali Baku 2023: Margherita Brigida Veccaro settima dopo le serie di precisione nella pistola da 25 metri OA Sport

Si è disputata oggi la prima parte delle qualificazioni della pistola sportiva da 25 metri femminile ai Mondiali 2023 di tiro a segno, in corso a Baku, in Azerbaigian: al termine delle tre serie di pr ...Finale amara per l'Italia nella carabina ad aria compressa da 10 metri maschile ai Mondiali 2023 di tiro a segno in corso a Baku, in Azerbaigian: Edoardo Bonazzi, terzo nelle qualificazioni, si classi ...