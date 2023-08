Ti faccio violentare E lo straniero massacra di botte la moglie

Nel 2022, invece, a inizio aprile, l'uomo, tornato a casa da lavoro, ha iniziato ad insultarla, minacciandola con frasi del tipo "Non sei una buona madre, ti" per poi picchiarla. ...non sei una buona madreti" per poi picchiarla. Episodi che sarebbero avvenuti alla presenza dei due figli minori. Rintracciato dai carabinieri, l'uomo è stato sottoposto alla ...Nel 2022, invece, a inizio aprile, l'uomo, tornato a casa da lavoro, ha iniziato ad insultarla, minacciandola con frasi del tipo "Non sei una buona madre, ti" per poi picchiarla. ...

"Ti faccio violentare". Minacce e percosse alla moglie, 38enne allontanato da casa La Repubblica

Non solo: le avrebbe rivolto vere e proprie minacce, in alcune occasioni. "Non sei una buona madre - le avrebbe detto - ti faccio violentare". Intimidazioni e percosse sarebbero andate avanti per un