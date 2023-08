(Di sabato 19 agosto 2023) In vista didi questa sera, è già tempo di pensare alle possibili scelte di formazione. Specialmente in attacco, dove – secondo Tuttosport – Simone Inzaghi non rinuncerà a Marcusdal primo minuto. Con Markoa subentrare. COPPIA D’ATTACCO – Al fianco di Lautaro Martinez niente sorprese perdi questa sera. Ad agire insieme all’attaccante argentino ci sarà infatti Marcusal suoufficiale in nerazzurro. Il francese è giàa lasciare il segno, mentre partirà dalla panchina Marko, tornato a Milano dopo 13 anni dall’ultima volta.a dare il cambio a ...

Tutto, niente in ordine. La Serie A riparte dopo due mesi e mezzo di sosta e lo fa (come al solito, ...e Arnautovic , sulla carta, non rappresentano certo un upgrade, ma Marotta e Ausilio ...Tuttoper la prima giornata di campionato con la sfida tra Inter e Monza. Simone Inzaghi non ha ...del tecnico che quindi vara una coppia centrale composta da Lautaro Martinez e, chiamato ...13.48 - Se l'Inter non dovesse confermare Sensi, potrebbe puntare su Khéphrendel Nizza. Sui ... il Marsiglia ha aperto alla cession dell'ucraino e il club rossoblù èa chiudere con la ...

Thuram pronto al debutto in Inter-Monza: Arnautovic backup – TS Inter-News.it

Dall'altro lato Barella è pronto ad accendere il motore ... se da un lato Lautaro inaugura la nuova era con la fascia al braccio, Thuram debutta davanti ai nuovi tifosi con un fastidioso zero alla ...Weah, Thuram, Cannavaro, Totti. E poi ancora Chiesa, Simeone e Stankovic. Riparte la Serie A e a giudicare dai nomi mai come quest'anno è un dejavu del calcio ...