Thor 5 è ufficialmente in sviluppo | Taika Waititi di nuovo alla regia RUMOR

(Di sabato 19 agosto 2023) Stando a una recente indiscrezione i Marvel Studios sarebbero al lavoro sul quinto capitolo dipotrebbe tornare nuovamentedopo il film del 2022,: Love and Thunder. Dopo: Love and Thunder, quarto capitolo del franchise Marvel incentrato sul dio del tuono, sembrava che Chris Hemsworth avesse deciso di appendere gli stivali al chiodo, ma a quanto pare non sarà così. Lo scooper @MyTimeToShineHello, più volte dimostratosi fonte attendibile in passato, ha dichiarato che il quinto capitolo divedrà la luce. Ecco il tweet: "I Marvel Studios sono al lavoro su5. C'è una buona possibilità chepossa tornare...

Cominciano le indiscrezioni a proposito del nuovo film sull'eroe Marvel e, il rumor del ritorno del regista, ha fatto storcere più di qualche bocca.Facciamo il punto della situazione su The Witcher, serie tv fantasy di Netflix orfana di Henry Cavill e pronta ad accogliere Liam Hemsworth.