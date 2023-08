The Last of Us | la prima stagione in 4K UHD | la recensione | ecco perché è una steelbook da non perdere

(Di sabato 19 agosto 2023) Ladelladi Theof Us in 4K UHD: laa 4 dischi della Warner offre un video dalla bellezza incredibile, un audio eccezionale (soprattutto in inglese) e un corposo pacchetto di extra. L'attesissimo adattamento televisivo di uno dei titoli più amati dai videogiocatori che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, ovvero ladi Theof Us, dopo il suo passaggio in streaming adesso è finalmente disponibile in homevideo in varie edizioni per Warner Bros. Home Entertainment. Noi abbiamo potuto apprezzare quella più prestigiosa, ovvero lacon la versione della serie in 4K UHD. Il miglior modo per ammirare il prodotto che ha registrato il secondo più grande debutto per una ...

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)Son Western di Tim Sutton con Sam Worthington, Machine Gun Kelly, Thomas Jane ed Heather Graham. Un fuorilegge e' disposto a uccidere suo figlio ...Chi ha ha giocato aof Us: Part II , sequel del pluripremiato videogame targato Naughty Dog, sa benissimo come ci siano delle morti importanti che rendono ancora più toccante l'intero arco narrativo di Joel e ...'This is an exciting time for you and your children, butthing you want to do is go overboard when making back - to - school purchases on your credit card,' says Jennifer Doss, CardRatings' ...

As England prepare to face Spain in the Women's World Cup final, BBC sports editor Dan Roan looks at the impact of the Lionesses success on, and off, the pitch.Connecticut Sun (21-10, 11-3 Eastern Conference) at Chicago Sky (12-19, 3-13 Eastern Conference) Chicago; Sunday, 5 p.m. EDT BOTTOM LINE: Connecticut enters the matchup with Chicago as losers of three ...