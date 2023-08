(Di sabato 19 agosto 2023) L'ex primo ministro thailandese, Thaksin Shinawatra, in esilio auto - imposto dal 2008 per sfuggire a una condanna per corruzione,inil prossimo. Lo ha annunciato oggi sui ...

La data annunciata ora è la stessa in cui il candidato del Puea Thai, il magnate immobiliare Srettha Thavisin, potrebbe essere eletto dal Parlamento a Camere riunite.

Thailandia: ex premier in autoesilio tornerà in patria martedì - Asia ... Agenzia ANSA

L'ex primo ministro thailandese, Thaksin Shinawatra, in esilio auto-imposto dal 2008 per sfuggire a una condanna per corruzione, tornerà in patria il prossimo martedì. (ANSA) ...Le notizie del giorno: il Giappone commemora il bombardamento su Hiroshima. Ufficiale: in Cambogia Hun Manet succederà al padre in qualità di premier. In Thailandia una corsa di bufali s ...